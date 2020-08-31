Син Лукашенка забрав документи з ліцею, випускники якого вимагали вільних виборів

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету (БДУ).

Як передає Укрінформ, про це виданню "Наша ніва" повідомили викладачі закладу.

Молодший син Лукашенка раніше вступив на біологічний профіль ліцею БДУ. У ньому навчаються учні 10-11 класів.

Понад 1,2 тис. випускників ліцею напередодні виборів 9 серпня підписали звернення до влади з вимогою відновлення законності в країні і проведення вільних виборів. Це було перше подібне звернення, яке підтримали випускники багатьох інших університетів і середніх шкіл.

Співробітники ліцею БДУ в приватному порядку зізналися, що з нетерпінням чекали на приїзд Миколи Лукашенка. Вони побоювалися, що це викличе чистку педагогічного колективу з політичних мотивів, стеження і репресії проти студентів з іншими політичними поглядами.

Минулого тижня білоруські ЗМІ поширили відео, як президент Олександр Лукашенко прилетів на гелікоптеріі до Палацу незалежності в Мінську у супроводі 15-річного сина Миколи, який як і батько, був озброєний автоматом Калашникова.

У Координаційній раді білоруської опозиції закликали правоохоронні органи країни відреагувати на передачу бойової вогнепальної зброї синові президента Олександра Лукашенка.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.