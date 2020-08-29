Губернатора Ріо-де-Жанейро відсторонили від посади за підозрою у корупції

Верховний суд Бразилії ухвалив відсторонити від посади губернатора Ріо-де-Жанейро Вільсона Вітцеля через підозру у корупційних діях.

Як передає Укрінформ, про це повідомило видання Le Point.

Зазначається, що Вищий суд Бразилії зобов'язав губернатора залишити посаду принаймні на шість місяців, на час судового розгляду справи. Захист Вітцеля має намір оскаржити це рішення.

В офіційній резиденції губернатора був проведений обшук. Слідчі дії також проводилися щодо дружини посадовця і його оточення.

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Федеральна прокуратура Ріо-де-Женейро видала кілька ордерів на арешт, зокрема й голови Соціально-християнської партії (PSC) Пастора Еверальдо, лідером якої залишається відсторонений губернатор.

За даними слідства, від початку отримання свого мандату у січні 2019 року губернатор утримував фонд для одержання хабарів під час надання контрактів за фальсифікованими тендерами. Йдеться, зокрема, про кошти, передбачені для облаштування польових шпиталів для пацієнтів з COVID-19.

Четверо попередників Вітцеля також мали проблеми із правосуддям через корупцію. Зокрема, Сержіу Кабрал (губернатор Ріо-де-Жанейро у 2007-2014 рр.) нині відбуває покарання у в'язниці. Його засуджено до 300 років ув’язнення.

Фото: AFP