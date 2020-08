У Іраку від вибуху фугасу постраждали співробітники ВООЗ

Двоє співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я отримали травми унаслідок наїзду на придорожній вибуховий пристрій на півночі Іраку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на слова керівника департаменту зв’язків із громадськістю поліції іракської провінції Ніневех Мазіна аль-Ахмаді.

“Автомобіль постраждав від вибуху закладеної бойовиками ІДІЛ придорожньої бомби під час руху поблизу міста Бартелла, що в 30 км на схід від столиці провінції міста Мосул”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Міжнародна коаліція під керівництвом США залишила військову базу в Іраку

“ВООЗ надає допомогу закладам охорони здоров’я Ніневеха, які суттєво постраждали під час боїв із бойовиками-екстремістами, а також медичну підтримку сотням тисяч вимушено переміщених людей”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: повний контроль над Мосулом, що в 400 км від Багдаду, іракські сили отримали 10 липня 2017 року після напружених боїв із бойовиками.

Фото: Ivor Prickett for The New York Times