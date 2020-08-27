У Іраку від вибуху фугасу постраждали співробітники ВООЗ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на слова керівника департаменту зв’язків із громадськістю поліції іракської провінції Ніневех Мазіна аль-Ахмаді.
“Автомобіль постраждав від вибуху закладеної бойовиками ІДІЛ придорожньої бомби під час руху поблизу міста Бартелла, що в 30 км на схід від столиці провінції міста Мосул”, - йдеться у матеріалі.
“ВООЗ надає допомогу закладам охорони здоров’я Ніневеха, які суттєво постраждали під час боїв із бойовиками-екстремістами, а також медичну підтримку сотням тисяч вимушено переміщених людей”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: повний контроль над Мосулом, що в 400 км від Багдаду, іракські сили отримали 10 липня 2017 року після напружених боїв із бойовиками.
Фото: Ivor Prickett for The New York Times