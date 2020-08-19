По аеропорту Багдада запустили ракету з “Катюші”

В Іраку невідомі випустили в напрямку міжнародного аеропорту Багдада одну ракету із системи реактивного залпового вогню типу "Катюша".

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Командування спільних операцій в Іраку повідомляє Сіньхуа.

“Запущена із селища Аль-Фаядх на південний схід від аеропорту ракета не завдала серйозної шкоди”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракета впала на краю території аеропорту, унаслідок її розриву ніхто не постраждав.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за обстріл.

Сіньхуа нагадує, що він стався усього через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Іраку вилетів з офіційним візитом до Вашингтона. Він має зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення відносин двох країн та співпраці у різних сферах.