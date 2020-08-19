По аеропорту Багдада запустили ракету з “Катюші”

По аеропорту Багдада запустили ракету з “Катюші”

Укрінформ
В Іраку невідомі випустили в напрямку міжнародного аеропорту Багдада одну ракету із системи реактивного залпового вогню типу "Катюша".

Як передає  Укрінформ, про це з посиланням на Командування спільних операцій в Іраку повідомляє Сіньхуа.

“Запущена із селища Аль-Фаядх на південний схід від аеропорту ракета не завдала серйозної шкоди”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракета впала на краю території аеропорту, унаслідок її розриву ніхто не постраждав.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за обстріл.

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Сіньхуа нагадує, що він стався усього через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Іраку вилетів з офіційним візитом до Вашингтона. Він має зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення відносин двох країн та співпраці у різних сферах.

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