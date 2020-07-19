Посольство США у Багдаді обстріляли ракетами типу "Катюша"

У неділю, 19 липня, невідомі здійснили ракетний обстріл посольства США у Багдаді.

Про це повідомляє агенція MEHR з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Іракські джерела повідомили про ракетний напад на посольство США у Багдаді у неділю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посольство США в іракській столиці було атаковане трьома ракетами типу "Катюша". Вони впали навколо посольства.

Як повідомлялося, 5 липня невідомі здійснили ракетний обстріл посольства США у Багдаді. Інцидент стався в ніч проти неділі.

Фото: en.mehrnews.com