У Багдаді обстріляли аеропорт з американськими військовими

У Багдаді обстріляли аеропорт з американськими військовими

Укрінформ
В Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша".

Про це повідомляє al-Sumaria.

Удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

При цьому наголошується, що ракета вибухнула і не привела до яких-небудь пошкоджень. Також невідомо хто стоїть за цією атакою.

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До слова, іракська служба безпеки трохи згодом спростувала інформацію про ракетний обстріл аеропорту Багдада.

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Як повідомлялося, 11 червня дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада. У цьому районі розміщені основні іракські урядові будівлі та посольство США.

Фото: defense.gov

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