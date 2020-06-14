В Іраку ракетами обстріляли базу, де розміщені військові США

Дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США.

Про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на військові джерела.

«Пізно ввечері в суботу обстрілу зазнала Іракська база на північ від Багдаду. Атака не завдала шкоди дислокованим там військам коаліції під проводом США», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сили безпеки Іраку підтвердили факт обстрілу і також наголосили, що база Таджи не зазнала ушкоджень. Про жертви не повідомляється.

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальності за обстріл.

Як повідомлялося, 11 червня дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада. У цьому районі розміщені основні іракські урядові будівлі та посольство США.

Фото: defense.gov