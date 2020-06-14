В Іраку ракетами обстріляли базу, де розміщені військові США

В Іраку ракетами обстріляли базу, де розміщені військові США

Укрінформ
Дві ракети залпового вогню типу "Катюша" впали на території бази Таджи в Іраку, де розташовані війська коаліції під керівництвом США.

Про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на військові джерела.

«Пізно ввечері в суботу обстрілу зазнала Іракська база на північ від Багдаду. Атака не завдала шкоди дислокованим там військам коаліції під проводом США», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сили безпеки Іраку підтвердили факт обстрілу і також наголосили, що база Таджи не зазнала ушкоджень. Про жертви не повідомляється.

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальності за обстріл.

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Як повідомлялося, 11 червня дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада. У цьому районі розміщені основні іракські урядові будівлі та посольство США.

Фото: defense.gov

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