По центру столиці Іраку знову стріляли ракетами з "Катюші" - ЗМІ

"Зелена зона" Багдада в ніч на 19 травня зазнала ракетного обстрілу.

Про це повідомив іранський телеканал Al Sumaria з посиланням на джерела в органах безпеки.

Відзначається, що по центру столиці Іраку, де розташовані держустанови та іноземні дипмісії, у тому числі посольство США, були випущені дві ракети, проте вони не досягли мети та впали в околицях району.

Як уточнив співрозмовник телеканалу, одна з ракет влучила у дах будівлі, жертв і постраждалих немає. Патрулі органів безпеки шукають місце запуску.

За даний Al Arabia, за останні сім місяців було здійснено 28 ракетних обстрілів "зеленої зони".

Нагадаємо: добре укріплена "зелена зона" часто стає мішенню ракетних і мінометних ударів. Розташована на західному березі річки Тигр територія має площу близько 10 кв. км