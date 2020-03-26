Біля посольства США у Багдаді впали дві ракети “Катюша” – ЗМІ

Дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада, де, зокрема, знаходиться посольство США.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на ЗМІ.

"Дві ракети "Катюша" були випущені в напрямку "зеленої зони" в Багдаді, де знаходиться посольство США, повідомляє Al-Arabiya", - йдеться у повідомленні.

Інформації про жертви та руйнування немає.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Як повідомлялося раніше, 6 березня також були випущені дві “Катюші” по “зеленій зоні” Багдада.

Третя ракета розірвалася західніше “зеленої зони” і теж не поранила нікого.

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Добре укріплена “зелена зона” часто стає мішенню ракетних та мінометних ударів. Розташована на західному березі ріки Тигр територія має площу у близько 10 км кв.