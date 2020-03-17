Базу з військовими НАТО в Іраку обстріляли втретє за тиждень

На півдні Багдаду була обстріляна база, де знаходяться військові НАТО та солдати коаліції США.

Про це повідомляє AFP.

«Кілька ракет вдарили по іракській базі з військовими НАТО та коаліції США. Це вже третя атака за тиждень на базу з іноземними солдатами», - йдеться у повідомленні.

Напад стався на базу Бесная, що на півдні іракської столиці Багдаду у понеділок вночі.

Водночас нині невідомо про кількість постраждалих в результаті атаки.

Зазначається, що на військовій базі знаходяться, зокрема, іспанські солдати.

Раніше держсекретар США Майк Помпео попередив Ірак про те, що Вашингтон готовий «до кроків у відповідь в разі необхідності», якщо напади на американців в країні продовжаться після кількох ракетних атак.

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Як повідомлялося, 14 березня стався ракетний обстріл військової бази Таджі, на північ від столиці Іраку - Багдаду, де розміщені військові коаліції США та інших держав. Це відбулося вже вдруге протягом тижня.