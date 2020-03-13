Штати завдали ударів у відповідь по базах проіранських бойовиків в Іраку

Американські сили в Іраку завдали ударів по кількох об'єктах Катаїб Хезболла у відповідь на масований ракетний обстріл напередодні коаліційних сил на півночі Багдада.

Про це йдеться в офіційній заяві Пентагона, поширеній у ніч проти п'ятниці.

"Сьогодні вечері Сполучені Штати здійснили високоточні удари в цілях оборони по об'єктах Катаїб Хезболла на території Іраку. Ці удари були спрямовані по п’ятьох складах зі зброєю, щоби значно зменшити здатність противника атакувати в майбутньому коаліційні сили", - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в Пентагоні, на цих складах розміщувалось, у тому числі, озброєння, що вже використовувалося для нападів на сили США й коаліції.

При цьому, в оборонному відомстві США підкреслили, що удари "мали оборонний характер та були пропорційними у відповідь на загрозу, яку створювали підтримувані Іраном шиїтські ополченці".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні база коаліційних сил Таджі на півночі Багдада зазнала масованого ракетного обстрілу. В результаті загинуло двоє американських військовослужбовців та один британець, ще 12 осіб отримали поранення, відповідно до офіційних джерел.