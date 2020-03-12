Бойовики обстріляли базу США в Іраку, є загиблі та поранені

База коаліційних сил Таджі на півночі Багдада піддалася масованому ракетному обстрілу.

Удар тридцятьма ракетами зробили бойовики з проіранських формувань, в результаті загинуло двоє американських військовослужбовців і один британець, ще 12 осіб отримали поранення, повідомляє видання The New York Times.

На умовах анонімності чиновник з американського оборонного відомства повідомив, що базу обстріляли 30 ракетами, аналогічними старим радянським снарядам, що використовувалися в пускових системах польової ракетної артилерії, відомих як "Катюша". Для запуску використовувалася саморобна установка, а з випущених снарядів по базі Таджі потрапило 18.

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Офіційний представник збройних сил США заявив, що обидва загиблих служили в рядах повітряно-десантних військ. Міністерство оборони Великобританії почало розслідування загибелі свого військового, але відмовився уточнювати його особистість.

Через кілька годин після атаки американська авіація розбомбила табір бойовиків на території Сирії в районі Абу-Камала. За словами представника іракського командування, в цьому районі діють орієнтовані на Іран терористичні угруповання "Хізбалла" і "Нуджаба".

Нагадаємо: подібна атака на американських військових в грудні минулого року також призвела до відповідних бомбардуванням таборів бойовиків на території Сирії, після чого терористи вдарили по посольству США в Багдаді.

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У відповідь американці знищили командувача іранськими експедиційним підрозділом "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані, що поставило США та Іран на межі повномасштабної війни.

Фото: defense.gov