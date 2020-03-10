США перекидають в Ірак нові протиракетні комплекси

Сполучені Штати передислоковують нові системи протиповітряної та протиракетної оборони на територію Іраку у зв'язку з посиленням загрози з боку Ірану для американського контингенту, розташованого в цьому регіоні.

З такою заявою виступив 10 березня під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США командувач Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. "Ми перебуваємо в процесі перекидання систем протиповітряної оборони, систем балістичної протиракетної оборони, зокрема, в Ірак, щоби захиститися від чергової іранської атаки", - заявив глава Центркому. Читайте також: США розглядають запит Туреччини щодо ЗРК Patriot - спецпредставник Держдепу Місяць тому Пентагон повідомляв, що після ракетного удару Ірану по військовій базі США в Іраку, американська сторона узгоджує дозвіл на розміщення систем ППО "Patriot" для посилення протиповітряної оборони.