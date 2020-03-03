США розглядають запит Туреччини щодо ЗРК Patriot - спецпредставник Держдепу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс - ред.)», - зазначив Джеффрі.
За його словами, США готові підтримувати Туреччину, зокрема надавати військову, дипломатичну та гуманітарну допомогу.
«Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно», - наголосив дипломат.
Він також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.
Як повідомлялося, у ніч проти 28 лютого у сирійській провінції Ідліб авіація режиму Асада атакувала турецькі підрозділи, унаслідок чого загинули 33 військовослужбовці. У відповідь 1 березня турецька армія розпочала операцію "Весняний щит".