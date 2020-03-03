США розглядають запит Туреччини щодо ЗРК Patriot - спецпредставник Держдепу

Спецпредставник Держдепу США Джеймс Джеффрі відвідав турецьку провінцію Хатай, що межує із сирійським Ідлібом, та підтвердив готовність Вашингтона допомагати Анкарі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розуміємо потреби Туреччини й розглядаємо її запит щодо систем Patriot (американський зенітно-ракетний комплекс - ред.)», - зазначив Джеффрі.

За його словами, США готові підтримувати Туреччину, зокрема надавати військову, дипломатичну та гуманітарну допомогу.

«Туреччина - член НАТО. Її збройні сили здебільшого використовують наше озброєння та військову техніку. Ми хочемо, щоб воно було напоготові, коли це буде необхідно», - наголосив дипломат.

Він також повідомив, що Анкара й Вашингтон здійснюють обмін розвідувальними даними та звинуватив режим Асада у спробах змінити демографічну ситуацію в Сирії.

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Як повідомлялося, у ніч проти 28 лютого у сирійській провінції Ідліб авіація режиму Асада атакувала турецькі підрозділи, унаслідок чого загинули 33 військовослужбовці. У відповідь 1 березня турецька армія розпочала операцію "Весняний щит".