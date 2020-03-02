Турецька армія знищила військовий аеропорт в Алеппо

Збройні сили Туреччини завдали масованого удару по військовому аеропорту на південному сході Алеппо в Сирії.

Про це повідомляє турецьке урядове інформагентство Anadolu.

У суботу, 29 лютого, аеродром був атакований турецькими ударними безпілотними літальними апаратами, потім його накрили артилерійським вогнем.

Командування сил Асада перекинуло авіацію на аеродром Нейраб на південному сході Алеппо, після того, як турки атакували аеродром Кувейрас. В результаті суботнього удару аеродром Нейраб був повністю зруйнований, стверджує турецьке командування.

За даними турецьких військових, цей об'єкт активно використовувався силами диктатора Башара Асада для організації атак на населені пункти в зоні деескалації.

"Виведення із ладу аеродромів значно звузить можливості для сил Асада і його союзників на північному заході Сирії", - відзначає Anadolu.

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Нагадаємо: раніше міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про проведення в Ідлібській зоні деескалації операції "Весняний щит". Глава оборонного відомства заявив, що операцію було розпочато у відповідь на авіаудар по позиціях турецьких військових, який 27 лютого забрав життя 36 військовослужбовців у зоні деескалації.

Фото: АА