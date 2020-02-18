Режим Асада з травня вбив 1,5 тисячі цивільних у Сирії — Туреччина

У результаті дій режиму Асада, підтримуваного РФ, з травня 2019 року було порушено режим припинення тиші близько 20 тисяч разів, у результаті чого більше 1,5 тисячі мирних жителів загинули.

Про це заявив речник правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку Омер Челік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Порушення режиму припинення вогню сягнуло близько 20 тисяч випадків. Відомо, що загинуло понад 1500 мирних жителів. З травня 2019 року переселено приблизно 1 мільйон 640 тисяч людей", - сказав Челік.

За його словами, починаючи з травня 2019 року, сили режиму Асада неодноразово здійснювали атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Ідлібі.

«Режим здійснював авіаудари. Тому це не лише порушення Сочинської угоди, а й порушення обіцянок Росії, обіцянок режиму, який підтримує Росія. В результаті атак режиму було обстріляно понад 300 цивільних структур та інфраструктурних об’єктів», - сказав Челік.

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Він також вказав на те, що на території Сирії припинили роботу 53 заклади охорони здоров'я.

Як відомо, ситуація в Сирії, зокрема в провінції Ідліб, постійно загострюється. Як відомо, кілька тижнів тому Сили режиму Асада, попри попередження з боку Туреччини, увійшли до Сарагіба, стратегічно важливого міста у провінції Ідліб. У той самий час, Туреччина здійснила та продовжує здійснювати перекидання військ до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де в останні дні вела активний наступ армія Асада за підтримки російських сил. Цілями атак режима Асада за підтримки російських сил часто стають цивільні об’єкти. Наприклад, російські літаки 9 лютого обстріляли школу в селі Кафр Норан поблизу Алеппо.

фото: АА