Туреччина збила два військові літаки режиму Асада

В Ідлібі Туреччина збила два літаки SU-24 режиму президента Сирії Башара Асада, пілоти вижили.

Про це повідомляє ВВС.

«У неділю Туреччина збила два сирійські винищувачі, активізувавши військові дії на півночі Сирії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що льотчики безпечно катапультувалися і залишилися живі.

Туреччина, яка підтримує опозицію, заявила, що вона також націлена на сирійські системи ППО і десятки танків.

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Як повідомляв Укрінформ, напруженість в Ідлібі різко зросла, коли щонайменше 33 турецьких солдатів було вбито у результаті повітряного удару режиму Асада.

Інцидент викликав побоювання загострення ситуації за участю Туреччини і головного військового союзника Сирії, Росії.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про початок у Ідлібскій зоні деескалації операції «Весняний щит».