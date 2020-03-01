Туреччина збила два військові літаки режиму Асада
Про це повідомляє ВВС.
«У неділю Туреччина збила два сирійські винищувачі, активізувавши військові дії на півночі Сирії», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що льотчики безпечно катапультувалися і залишилися живі.
Туреччина, яка підтримує опозицію, заявила, що вона також націлена на сирійські системи ППО і десятки танків.
Як повідомляв Укрінформ, напруженість в Ідлібі різко зросла, коли щонайменше 33 турецьких солдатів було вбито у результаті повітряного удару режиму Асада.
Інцидент викликав побоювання загострення ситуації за участю Туреччини і головного військового союзника Сирії, Росії.
Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про початок у Ідлібскій зоні деескалації операції «Весняний щит».