У бою з ІДІЛ в Іраку загинули двоє американських солдатів - ЗМІ
Укрінформ
Двоє військовослужбовців Сполучених Штатів загинули в Іраку під час спецоперації проти бойовиків ІДІЛ.
Про це повідомляє The Week.
"Загинули двоє американських солдатів, які спільно з іракськими силовиками брали участь в операції проти групи бойовиків "Ісламської держави", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, операція проводилася у гірській місцевості на півночі Іраку в неділю, 8 березня.
Подробиці трагічного інциденту поки що не відомі.
Нагадаємо, на території Іраку перебувають близько 5 тисяч американських військових. Вони здійснюють підготовку місцевих сил безпеки і допомагають в операціях проти терористичної організації ІДІЛ.
Фото: defense.gov