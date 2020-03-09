У бою з ІДІЛ в Іраку загинули двоє американських солдатів - ЗМІ

Двоє військовослужбовців Сполучених Штатів загинули в Іраку під час спецоперації проти бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє The Week.

"Загинули двоє американських солдатів, які спільно з іракськими силовиками брали участь в операції проти групи бойовиків "Ісламської держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, операція проводилася у гірській місцевості на півночі Іраку в неділю, 8 березня.

Подробиці трагічного інциденту поки що не відомі.

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Нагадаємо, на території Іраку перебувають близько 5 тисяч американських військових. Вони здійснюють підготовку місцевих сил безпеки і допомагають в операціях проти терористичної організації ІДІЛ.

Фото: defense.gov