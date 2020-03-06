У центрі Багдада вибухнули дві ракети

Дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада.

Про це із посиланням на міністерство внутрішніх справ Іраку пише Xinhua.

“Інцидент трапився надвечір, коли невстановлені бойовики запустили ракети по території, в якій знаходяться головні іракські урядові будівлі та посольство США”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що обидві ракети впали на відкритий простір й не зумовили поранень.

“Третя ракета розірвалася західніше “зеленої зони” теж не поранивши нікого”, - стверджує Xinhua.

Нагадаємо: добре укріплена “зелена зона” часто стає мішенню ракетних та мінометних ударів. Розташована на західному березі ріки Тигр територія має площу у близько 10 км кв.