У центрі Багдада вибухнули дві ракети
Укрінформ
Дві ракети системи реактивного залпового вогню “Катюша” розірвалися у “зеленій зоні” Багдада.
Про це із посиланням на міністерство внутрішніх справ Іраку пише Xinhua.
“Інцидент трапився надвечір, коли невстановлені бойовики запустили ракети по території, в якій знаходяться головні іракські урядові будівлі та посольство США”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що обидві ракети впали на відкритий простір й не зумовили поранень.
“Третя ракета розірвалася західніше “зеленої зони” теж не поранивши нікого”, - стверджує Xinhua.
Нагадаємо: добре укріплена “зелена зона” часто стає мішенню ракетних та мінометних ударів. Розташована на західному березі ріки Тигр територія має площу у близько 10 км кв.