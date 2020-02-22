У столиці Іраку знову теракти: постраждали 17 осіб

У Багдаді сталася низка вибухів, в результаті чого поранення дістали щонайменше 17 осіб.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

"Щонайменше 17 людей дістали поранення в результаті вибухів", - повідомив кореспондент інформагентства.

Наголошується, що вибухівка спрацювала в різних районах Багдада. Було приведено у дію 7 вибухових пристроїв.

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На місці пригоди працюють співробітники спеціальних служб. Відповідальність за вибухи поки не взяло на себе жодне угруповання.

Раніше повідомлялося, що у центрі пакистанського міста Кетта (провінція Белуджистан) терорист-смертник підірвав себе поблизу місця, де проводився мітинг ісламістів, унаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб, а ще 25 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.