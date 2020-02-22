У столиці Іраку знову теракти: постраждали 17 осіб
Укрінформ
У Багдаді сталася низка вибухів, в результаті чого поранення дістали щонайменше 17 осіб.
Про це повідомляє Sky News Arabia.
"Щонайменше 17 людей дістали поранення в результаті вибухів", - повідомив кореспондент інформагентства.
Наголошується, що вибухівка спрацювала в різних районах Багдада. Було приведено у дію 7 вибухових пристроїв.
На місці пригоди працюють співробітники спеціальних служб. Відповідальність за вибухи поки не взяло на себе жодне угруповання.
Раніше повідомлялося, що у центрі пакистанського міста Кетта (провінція Белуджистан) терорист-смертник підірвав себе поблизу місця, де проводився мітинг ісламістів, унаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб, а ще 25 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.