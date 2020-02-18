Смертник підірвав себе на релігійному мітингу в Пакистані – є загиблі, 25 поранених

У центрі пакистанського місті Кетта (провінція Белуджистан) терорист-смертник підірвав себе поблизу місця, де проводився мітинг ісламістів, унаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб, а ще 25 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Аl Jazeera.

«Вибух, влаштований смертником біля релігійного мітингу в пакистанському місті Кетта, вбив щонайменше 7 людей та поранив ще 25. Інцидент мав місце в понеділок», - йдеться в повідомленні.

Наразі деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Повідомляється, що релігійний мітинг проводили ісламісти-прихильники радикальної сунітської партії «Агле Суннат Вал Джамаат».

Смертник їхав на мотоциклі та активував вибуховий пристрій, коли при наближенні до демонстрації його зупинили поліцейські. Вибух також пошкодив кілька автомобілів поблизу.

Партію «Агле Суннат Вал Джамаат» вважають політичним утворенням екстремістського угруповання «Лашкар-е-Джанґві». Ця організація брала на себе відповідальність за численні смертоносні атаки на шиїтську меншість у Пакистані.

Ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за вибух у Белуджистані.

Як відомо, у цій провінції діють белуджистанські сепаратисти та збройні групи як шиїтів, так і сунітів, і всі вони вже вдавалися до подібних нападів раніше.