У Кабулі під час теракту загинули військові й цивільні - щонайменше п'ятеро жертв

У столиці Афганістану біля військової академії у вівторок зранку, 11 лютого, терорист-смертник здійснив вибух, в результаті чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 зазнали поранень.

Про це повідомляє Tolo News із посиланням на міністерство внутрішніх справ Афганістану.

«Щонайменше 3 військовослужбовців та 2 цивільні особи загинули внаслідок нападу терориста-смертника в Кабулі зранку у вівторок. Інцидент стався близько 7:00 за місцевим часом біля військової академії, коли терорист-смертник влаштував вибух», - йдеться в повідомленні.

Кількість поранених становить щонайменше 12 осіб, включаючи 5 цивільних.

Очевидці зазначають, що теракт стався, коли в будівлю входили співробітники та курсанти. На місце події вирушили машини швидкої допомоги.

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Наразі жодне угруповання, включаючи Талібан, не взяло на себе відповідальності за цей теракт.

Фото: twitter.com/rahmanrahmanee