Терористи вбили 30 осіб на півночі Нігерії

Щонайменше 30 осіб загинули у результаті нападу терористів Боко Харам на поселення на півночі Нігерії.

Про це Xinhua розповів Бабагана Зулум - губернатор нігерійського штату Борно, де трапилося кровопролиття.

“Серед загиблих більшість були автомобілістами, які прокладали дорогу у поселенні”, - сказав Зулум.

За його словами, терористи також викрали поки не встановлену кількість жінок та дітей й знищили щонайменше 18 автомобілів, у тому числі кілька вантажівок, завантажених продовольством.

“Окрім цього, декілька місцевих мешканців отримали травми під час нападу у поселенні, розташованому у 24 км на північ від міста Майдугурі, столиці штату”, - пише Xinhua.

Наразі район взятий під охорону армією з метою уникнення подальших нападів.

Нагадаємо: Боко Харам, яка вже більше десятиліття здійснює теракти на північному сході Нігерії, безуспішно прагне створити у країні ісламський халіфат.

Фото: Alfa