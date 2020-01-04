Бойовики "Боко Харам" убили 50 рибалок на озері Чад

На озері Чад, що лежить на кордоні кількох країн в Африці, члени терористичного угруповання "Боко Харам" убили щонайменше півсотні рибалок.

Про це інформує BBC.

"Трагедія на одному з віддалених островів озера на кордоні між Чадом і Камеруном сталася ще 22 грудня. Але відомо про неї стало тільки тепер", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за попередніми даними, серед загиблих є громадяни різних країн: щонайменше 20 з них - камерунці.

Як відомо, бойовики "Боко Харам" розпочали збройний опір центральному урядові Нігерії понад десять років тому. Вони ставлять собі за мету створити ісламський халіфат на території найбільш населеної країни Африки.