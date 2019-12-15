Бойовики "Боко Харам" напали на місто в Нігерії: 15 загиблих

Щонайменше 15 осіб загинули внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання "Боко харам" на місто в північно-східній частині Нігерії.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

"Увечері 12 грудня велика кількість бойовиків "Боко харам" на 11 машинах вдерлася в місто Магумері, приблизно за 40 км на північ від адміністративного центру штату Борно міста Майдугурі, щоб дестабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бій терористів із силами місцевого ополчення тривав кілька годин.

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За словами депутата парламенту Нігерії від штату Борно Усмана Занни, серед жертв нападу вісім членів місцевого ополчення, шестеро цивільних осіб і офіцер сил безпеки.

Як повідомлялося, "Боко Харам" тероризує північні регіони Нігерії вже більше десятиліття. Ця терористична організація прагне створити на території найнаселенішої країни Африки ісламський халіфат.