Бойовики "Боко Харам" напали на місто в Нігерії: 15 загиблих
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
"Увечері 12 грудня велика кількість бойовиків "Боко харам" на 11 машинах вдерлася в місто Магумері, приблизно за 40 км на північ від адміністративного центру штату Борно міста Майдугурі, щоб дестабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, бій терористів із силами місцевого ополчення тривав кілька годин.
За словами депутата парламенту Нігерії від штату Борно Усмана Занни, серед жертв нападу вісім членів місцевого ополчення, шестеро цивільних осіб і офіцер сил безпеки.
Як повідомлялося, "Боко Харам" тероризує північні регіони Нігерії вже більше десятиліття. Ця терористична організація прагне створити на території найнаселенішої країни Африки ісламський халіфат.