У Нігерії знищили терористичний сховок

Збройні сили Нігерії знищили сховок терористів, розташований на північному сході країни.

Про це повідомили у Повітряних силах Нігерії, пише Xinhua.

“Нігерійські ВПС заявили, що знищили один зі сховків терористичної групи Боко Харам на північному сході штату Борно. Операція ВПС також призвела до загибелі кількох очільників Боко Харам”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що операція була здійснена ще у вівторок після отримання розвідувальних даних про підготовку зустрічі лідерів Боко Харам.

“Бойовики були знищені під час спроби втечі. Авіаударам також вдалося зруйнувати частину сховку”, - запевнили у ЗС Нігерії.

За словами речника ВПС Нігерії Ібікунле Дарамола, нігерійська авіація за підтримки наземних сил продовжуватиме знищувати терористів.

Xinhua нагадує, що північно східні регіони Нігерії вже більше десятиліття дестабілізуються терористами Боко Харам, які прагнуть створити ісламський халіфат на території найбільш населеної африканської держави. Терористи регулярно нападають на військових й цивільних та спровокували вимушене переселення місцевого населення.