У Нігерії на мосту вибухнула бомба – десятки жертв

На мосту на північному сході Нігерії вибухнула бомба, внаслідок чого загинуло щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє BBC.

“Десятки людей загинули внаслідок детонації бомби, закладеної на мосту в місті Гамборо на північному сході Нігерії поблизу кордону з Камеруном”, - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася в понеділок увечері і загальна кількість її жертв становить наразі не менше 30 осіб. Ще десятки людей отримали поранення.

Наразі відповідальність за вибух не взяла на себе жодна з терористичних організацій, проте відомо, що в районі, де мав місце цей кривавий інцидент, роками проявляє активність фундаменталістське ісламістське терористичне угрупування “Боко Харам”.

12 грудня 2019 року в Нігерії бойовики з цього руху напали на місто Магумері та вбили 15 людей.