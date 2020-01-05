Вибух газу у Нігерії: п’ятеро загиблих

Вибух газу у Нігерії: п’ятеро загиблих

Укрінформ
Унаслідок вибуху газу в житловому кварталі нігерійського міста Кадина загинуло п’ятеро людей, ще четверо отримали поранення.

Про це Xinhua розповіли у місцевій поліції.

Зазначається, що вибух прогримів у придорожньому магазині зрідженого газу на півдні міста. Його жертвами стали власники торгової точки та випадкові перехожі. Постраждали також три сусідні комерційні будівлі.

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На місці інциденту триває рятувальна операція й спеціальне розслідування.

Фото: АР

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