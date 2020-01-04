У Рівному через вибух газового котла у квартирі дев'ятиповерхового будинку сталася пожежа, рятувальники евакуювали 14 осіб, з яких четверо дітей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“04 січня о 11:45 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про вибух повітряно-газової суміші газового котла у приміщенні кухні з подальшим горінням двокімнатної квартири на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку м.Рівне по вулиці Соборна... Прибувши на місце виклику бійці ДСНС, потрапивши до квартири, подали вогнегасні засоби. Через сильне задимлення вогнеборці провели евакуацію 14 мешканців з верхніх поверхів, з яких четверо дітей”, - йдеться у повідомленні.

У Рівному вибухнув газовий котел, 14 осіб евакуювали / Фото: dsns.gov.ua

Зазначається, що о 12:11 пожежу було локалізовано, а о 12:20 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогнем знищено віконну раму та пошкоджено меблі кухні. Кімнати були повністю врятовані від знищенням вогнем.

Наразі причина виникнення пожежі та завдані нею матеріальні збитки встановлюються.