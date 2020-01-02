У харківській багатоповерхівці спалахнула ялинка - постраждали дві особи

Жінка та її син-підліток постраждали внаслідок займання новорічної ялинки в одній із багатоповерхівок Харкова.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"На номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Краснодарській, 171-е у Немишлянському районі Харкова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці рятувальники виявили, що з вікна квартири на шостому поверсі йде дим, а на балконі перебуває підліток. Вогнеборці за допомогою пожежної автодрабини врятували 14-річного хлопця.

Тим часом у квартирі знайшли його матір. 44-річна жінка наковталася диму і вже ледь трималась на ногах. Її вивели на свіже повітря і передали медикам. Обох потерпілих з підозрою на отруєння чадним газом доправили до 4-ї міської лікарні.

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За попередніми даними, причиною займання могло стати закорочення через гірлянду на новорічній ялинці.

Фото: kh.dsns.gov.ua