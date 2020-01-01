На Житомирщині чоловік потрапив до реанімації через вибух салюту
Укрінформ
На Житомирщині чоловік зазнав тяжкої травми через феєрверк, що різко вибухнув.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району", - йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, під час святкування новорічного вечора у сільському клубі чоловік запалив салют, і той різко вибухнув. Очевидці відразу ж викликали медиків, які доправили травмованого до медзакладу.