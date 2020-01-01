У Рівному опівночі евакуювали мешканців багатоповерхівки через пожежу

У Рівному опівночі евакуювали мешканців багатоповерхівки через пожежу

Укрінформ
Через пожежу у Рівному жителям дев’ятиповерхового будинку довелося зустріти Новий рік на вулиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головне управілння ДСНС в області.

«31 грудня о 23-59 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу в дев'ятиповерхівці у Рівному. До місця виклику було направлено три чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що трапилося загорання електрощитової на шостому поверсі з подальшим сильним задимленням.

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Жителів поверху було евакуйовано, загорання ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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