В Одесі через пожежу евакуювали 9-поверховий гуртожиток

Рятувальники 31 грудня ліквідували загорання в кімнаті 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"31 грудня о 13:01 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання в кімнаті на 5 поверсі 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету по вулиці Маршала Говорова, 11е", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили загорання матрацу в кімнаті на 5 поверсі 9-поверхової будівлі.

"Пожежу було ліквідовано о 13:20 на площі 1 м2. Співробітниками ДСНС з сусідніх кімнат врятовано та виведено на свіже повітря 3 особи, з будівлі евакуйовано 50 осіб по сходовим маршам. Загиблих та постраждалих немає", - інформують у ДСНС.

Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення в електромережі. Збиток — встановлюється.

Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки і 47 чоловік особового складу.