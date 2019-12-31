На Тернопільщині 21-річний юнак виніс з вогню односельця

Юнак з Тернопільської області під час пожежі врятував життя своєму односельцю

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Тернопільській області

«Напередодні у селі Висічка Борщівського району 21-річний місцевий житель Василь Герман, йдучи вулицею, помітив чорний густий дим із вікна будівлі. Ризикуючи власним життям, юнак забіг до будинку. На підлозі літньої кухні лежав непритомний господар. Василь, оцінивши небезпеку ситуації, витягнув чоловіка назовні та надав йому домедичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Потерпілого направлено до Борщівської центральної районної комунальної лікарні, а рятувальники пожежу ліквідували, врятувавши від полум’я господарську та житлову будівлі.

З початку року на Тернопільщині у вогні загинули понад 50 осіб. Всього ж цього року зафіксовано майже 2,5 тис. пожеж, що на 1тис. 150 більше, ніж торік.

Фото: tr.dsns.gov.ua