Кількість поранених унаслідок ракетного удару по базі США в Іраку зросла до 110
Укрінформ
У США діагностували черепно-мозкову травму ще в одного військового з бази в Іраку, яка в січні зазнала ракетного удару проіранських сил.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на Пентагон.
"Ще одному військовослужбовцю США було діагностовано черепно-мозкову травму після ракетного удару в Іраку у січні", - зазначається в повідомленні.
Таким чином, загальна кількість американських військових, які дістали подібні травми внаслідок ракетного обстрілу, зросла до 110.
Водночас повідомляється, що 70% з них уже повернулися до виконання завдань.
Як повідомляв Укрінформ, проіранські сили 8 січня завдали ракетного удару по військовій базі Аль-Асад в Іраку, де розміщується американський військовий контингент.
Обстріл став відповіддю на ліквідацію збройними силами США впливового іранського генерала Касема Сулеймані.
Фото: defense.gov