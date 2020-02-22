Кількість поранених унаслідок ракетного удару по базі США в Іраку зросла до 110

У США діагностували черепно-мозкову травму ще в одного військового з бази в Іраку, яка в січні зазнала ракетного удару проіранських сил.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на Пентагон.

"Ще одному військовослужбовцю США було діагностовано черепно-мозкову травму після ракетного удару в Іраку у січні", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість американських військових, які дістали подібні травми внаслідок ракетного обстрілу, зросла до 110.

Водночас повідомляється, що 70% з них уже повернулися до виконання завдань.

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Як повідомляв Укрінформ, проіранські сили 8 січня завдали ракетного удару по військовій базі Аль-Асад в Іраку, де розміщується американський військовий контингент.

Обстріл став відповіддю на ліквідацію збройними силами США впливового іранського генерала Касема Сулеймані.

Фото: defense.gov