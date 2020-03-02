"Зелену зону" Багдада знову обстріляли ракетами

У ніч на понеділок, 2 березня, "зелена зона" Багдада зазнала ракетного обстрілу.

Про падіння двох ракет повідомив телеканал Al Sumaria з посиланням на джерело в службі безпеки Іраку.

За словами співрозмовника телеканалу, ракети впали в центральній частині столиці, недалеко від урядового кварталу, в якому знаходяться державні установи та іноземні дипмісії, у тому числі посольство США.

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Одночасно з атаками спрацювали сирени повітряної тривоги. Згідно з попередніми даними, ракети були запущені зі східної частини Багдада. Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.

Нагадаємо: раніше у січні по "зеленій зоні" було випущено п'ять ракет, три з яких впали безпосередньо на території посольства США.

"Зелена зона" Багдада − добре укріплений район в центрі столиці Іраку − регулярно піддається ракетним обстрілам.

Фото: alsumaria.tv