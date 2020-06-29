В Іраку ліквідували двох терористів ІДІЛ
Укрінформ
В Іраку урядові сили нейтралізували двох терористів ІДІЛ.
Про це повідомляє Anadolu із посиланням на місцеву поліцію.
Операція з ліквідації бойовиків-ісламістів проводилася передмісті іракського Кіркука. За словами прессекретаря поліції Афрасява Каміла, загони дружинників вступили в бій членами ІДІЛ в селищі Маджид.
Наразі в Маджиді і його околицях триває антитерористична операція, в район відправлене бойове підкріплення.
Нагадаємо: терористи ІДІЛ активізувалися в Іраку в червні 2014 року і незабаром встановили контроль над третиною іракської території.
У грудні 2017 року влада Іраку заявила про повне звільнення країни від терористів цього угруповання, однак ісламісти досі продовжують періодично атакувати поселення Кіркука, Діяли, Мосула, Салахаддина і Аль-Анбара.