Коаліція повідомила про знищення трьох таборів ІДІЛ

Коаліція повідомила про знищення трьох таборів ІДІЛ

Укрінформ
Міжнародна коаліція на чолі з США оголосила про ліквідацію трьох таборів «Ісламської держави» на території Іраку.

Як повідомляється в Спільній заяві об'єднаної оперативної групи операції «Непохитна рішучість», коаліційні війська нанесли авіаудари по укриттях бойовиків 19 червня.

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«За погодженням з урядом Іраку літаки коаліції знищили три табори ІДІЛ в Ваді Аш-Шай в Іраку 19 червня»,— йдеться в заяві.

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