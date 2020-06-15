У бою з ІДІЛ на сході Іраку загинули вісім осіб

У ході нападу бойовиків ІДІЛ на село у східній частині Іраку загинули вісім осіб, у тому числі двоє поліцейських.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

"Бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІД) в неділю вчинили напад у провінції Діяла на сході Іраку. У результаті загинули вісім осіб, ще шестеро дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці бойовики ІДІЛ атакували одне із сіл. Працівники поліції за підтримки місцевого населення вступили з ними в запеклий бій.

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Унаслідок перестрілки загинули двоє поліцейських і шестеро мирних мешканців, ще шість осіб отримали поранення.

Про жертви з боку бойовиків не повідомляється.