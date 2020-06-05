У Іраку знищили 19 бойовиків ІДІЛ
Про це пише Xinhua із посиланням на армію Іраку.
“19 бойовиків-екстремістів ІДІЛ були вбиті, коли літаки коаліції здійснили 26 ударів та знищили 46 сховків в горах Кара-Чок поблизу міста Махмур”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що авіаудари були завдано на основі інформації, отриманої від Контртерористичної служби Іраку (КТС), яка проводить в регіоні власну операцію з вистеження терористів.
“Сили КТС захопили двох бойовиків ІДІЛ в місті Фалуджа, в 50 км на захід від Багдаду”, - додає Xinhua.
Нагадаємо: останнім часом бойовики ІДІЛ активували напади на силовиків та цивільних, поранивши та вбивши кілька десятків людей. Безпекова ситуація в Іраку покращується відтоді, як бойовиків ІДІЛ повністю здолали на території країни наприкінці 2017-го.
Решта бойовиків з того часу розчинилися у міських зонах та пустельних й гірських регіонах, частко проводячи партизанські напади на цивільних й силовиків.
Фото: Global Look Press/Xinhua / ZUMAPRESS.com