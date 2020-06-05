Канада підтримує міжнародні зусилля щодо боротьби з ІДІЛ — глава МЗС

Канада підтримує міжнародні зусилля щодо боротьби з ІДІЛ.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада непохитна у своїй відданості Глобальній коаліції та зусиллям із досягнення тривалої перемоги над ІДІЛ. Хоча терористи більше не контролюють територію, вони досі становлять загрозу. Ми й надалі координуватимемо зусилля із нашими партнерами для досягнення стабільності й безпеки у регіоні”, - сказав Шампань.

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У дипломатичному відомстві зазначили, що Канада “надає гуманітарну допомогу найбільш постраждалим від конфлікту жителям Іраку та Сирії, у тому числі біженцям, які втекли до сусідніх країн - Йорданії та Лівану”.