Міжнародна коаліція під керівництвом США залишила військову базу в Іраку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
База розташована за 20 кілометрів на північ від Багдада. В останні місяці вона стала об’єктом обстрілів з боку підтримуваних Іраном бойовиків.
«Переміщення військового персоналу коаліції є частиною довгострокового плану, узгодженого з урядом Іраку», – йдеться у заяві коаліції, яка мала у Таджі близько 2000 військових, більшість з яких залишили країну цього літа.
Це восьма передача коаліційними силами бази в Іраку назад іракським силам.
Виведення військ сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив свою обіцянку вивести нечисленні війська США, що все ще перебувають в країні.
Сполучені Штати зосередили в Іраку близько 5 тис. своїх військовослужбовців і ще 2500 – їхні союзники по коаліції.