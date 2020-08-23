Міжнародна коаліція під керівництвом США залишила військову базу в Іраку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

База розташована за 20 кілометрів на північ від Багдада. В останні місяці вона стала об’єктом обстрілів з боку підтримуваних Іраном бойовиків.

«Переміщення військового персоналу коаліції є частиною довгострокового плану, узгодженого з урядом Іраку», – йдеться у заяві коаліції, яка мала у Таджі близько 2000 військових, більшість з яких залишили країну цього літа.

Це восьма передача коаліційними силами бази в Іраку назад іракським силам.

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Виведення військ сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив свою обіцянку вивести нечисленні війська США, що все ще перебувають в країні.

Сполучені Штати зосередили в Іраку близько 5 тис. своїх військовослужбовців і ще 2500 – їхні союзники по коаліції.