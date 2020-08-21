Іран назвав ракету нового типу на честь убитого генерала Сулеймані
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AFP.
Балістична ракета була названа "Хадж (Мученик - ред.) Касем".
Другу ракету назвали в пам'ять Абу Махді аль-Мухандіса, іракського лейтенанта при командуванні Сулеймані, який був убитий у результаті того ж удару в Багдаді 3 січня.
За словами президента Ірану Хасана Рухані, менш ніж за два роки їм вдалося збільшити дальність ракет з 300 км до однієї тисячі.
Як зазначає видання, презентація двох нових ракет відбулася на наступний день після того, як Вашингтон заявив про намір відновити всі раніше припинені санкції відносно Ірану, оскільки Рада Безпеки ООН не продовжила ембарго на придбання Іраном озброєнь, термін дії якого незабаром закінчується.
Механізм відновлення санкцій був включений у ядерну угоду з Іраном від 2015 року та дозволяє окремим учасником договору відновити санкції щодо Тегерана, якщо ця держава визнає, що Іран порушує умови угоди.