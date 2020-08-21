Штати почали механізм відновлення санкцій проти Ірану в ООН

Сполучені Штати 20 серпня формально запустили процес відновлення санкцій проти Ірану, передбачений ядерною угодою 2015 року.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Державний секретар Майк Помпео передав листа президенту Ради безпеки ООН, яким повідомив його про "значні" порушення Іраном обмежень, передбачених угодою.

"Сполучені Штати планують фактично відновити всі раніше зупинені санкцій Організації об’єднаних націй проти Ірану. Це відкат", – заявив увечері 19 серпня президент США Дональд Трамп.

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Крок США викликав незгоду Ради безпеки, члени якої поставили під сумнів право Вашингтону відновлювати санкції, адже США вийшли з угоди 2018 року та одноосібно запровадили санкційні обмеження. Штати натомість стверджують, що лишаються учасниками угоди згідно з резолюцією ООН, яка її закріплювала.

Як заявила речниця Державного департаменту Морґан Ортагус, низка санкцій ООН буде відновлена упродовж 30 днів з повідомлення.

"Це передбачає також розширення збройного ембарго", – зазначила вона.

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Водночас у листі ООН міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що США не мають права ініціювати відновлення санкцій та закликав членів Ради безпеки відхилити цей крок. Він зазначив, що це відновлення може мати "небезпечні наслідки".

"Іран виявляв стриманість із добрими намірами... Тепер черга міжнародної спільноти протидіяти незаконному тиску Сполучених Штатів", – пише Заріф.

Як повідомлялося, США домагалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном низки систем озброєнь, що закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США неодноразово попереджали, що в разі невдачі при голосуванні будуть домагатися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.