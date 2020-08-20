Трамп вирішив відновити всі призупинені санкції проти Ірану

Трамп вирішив відновити всі призупинені санкції проти Ірану

Укрінформ
Дональд Трамп оголосив, що США мають намір відновити всі раніше призупинені санкції стосовно Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Як зазначається, таке рішення пов'язане з тим, що Рада Безпеки ООН не продовжила ембарго на придбання Іраном озброєнь, термін дії якого скоро минає.

«Сьогодні я доручив держсекретарю Майку Помпео повідомити Раді Безпеки ООН про те, що Сполучені Штати мають намір відновити практично всі раніше призупинені санкції щодо Ірану», - заявив президент США на пресконференція в Білому домі.

Механізм відновлення санкцій був включений в ядерну угоду з Іраном від 2015 року, нагадує Голос Америки. Він дозволяє окремим учасником договору відновити санкції проти Тегерана, якщо ця держава визнає, що Іран порушує умови угоди.

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Як повідомлялося, США домагалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном низки систем озброєнь, що закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США неодноразово попереджали, що в разі невдачі при голосуванні будуть домагатися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.

Фото: The White House

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