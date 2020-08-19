Президент США Дональд Трамп скасував торговельні переговори з Китаєм минулими вихідними.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

«Я скасував переговори з Китаєм. Я не хочу зараз розмовляти з Китаєм», - заявив Трамп.

На питання, чи відмовляться США від угоди щодо першого етапу переговорів, Трамп сказав: «Подивимося, що станеться».

Як зазначає видання, для розірвання угоди буде потрібно письмове повідомлення, яке набуде чинності через 60 днів, якщо обидві сторони не домовляться про іншу дату.

Перша фаза торгової угоди передбачає обговорення виконання угоди кожні шість місяців. Таким чином, віцепрем'єр Китаю Лю Хе мав провести відеоконференцію з торговим представником США Робертом Лайтхізером і міністром фінансів Стівеном Мнучіном, але переговори відклали на невизначений термін.

Тим часом Трамп продовжує звинувачувати Китай, зокрема, в поширенні коронавірусу, який він регулярно називає «китайським вірусом».

«Те, що Китай зробив зі світом, було немислимо», - заявив Трамп в інтерв'ю у вівторок.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті політики адміністрації Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вжив відповідних заходів, що призвело до загострення «торгової війни» між двома найбільшими економіками світу.

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У ході переговорів між державами в січні 2020 року було підписано угоду щодо першої фази торгової угоди, яка, зокрема, передбачає імпорт Китаєм американських сільгосптоварів на суму 36,5 млрд доларів у цьому році. Однак на тлі пандемії коронавірусу Трамп був готовий розірвати угоду, звинувачуючи Китай у тому, що він докладає недостатньо зусиль, щоб зупинити COVID-19, спалах якого був зареєстрований у китайському місті Ухань минулого року.

Фото: The White House