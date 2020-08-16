Трамп анонсував відновлення санкцій ООН проти Ірану

Трамп анонсував відновлення санкцій ООН проти Ірану

Укрінформ
Штати наступного тижня планують приступити до реалізації плану щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, передає Укрінформ з посиланням на CNN.

"Ми займаємося відновленням санкцій. На наступному тижні побачите, що буде", - сказав він на пресконференції.

При цьому Трамп зазначив, що не був здивований відмовою РБ ООН раніше цього тижня продовжити збройне ембарго проти Ірану. "Ми знали, які будуть результати голосування", - заявив президент.

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Нагадаємо: Штати домагалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном ряду систем озброєнь, яке закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США неодноразово попереджали, що в разі невдачі при голосуванні будуть домагатися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.

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