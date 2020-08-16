Трамп анонсував відновлення санкцій ООН проти Ірану

Штати наступного тижня планують приступити до реалізації плану щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, передає Укрінформ з посиланням на CNN.

"Ми займаємося відновленням санкцій. На наступному тижні побачите, що буде", - сказав він на пресконференції.

При цьому Трамп зазначив, що не був здивований відмовою РБ ООН раніше цього тижня продовжити збройне ембарго проти Ірану. "Ми знали, які будуть результати голосування", - заявив президент.

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Нагадаємо: Штати домагалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном ряду систем озброєнь, яке закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США неодноразово попереджали, що в разі невдачі при голосуванні будуть домагатися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.