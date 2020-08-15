Радбез ООН не прийняв резолюцію щодо Ірану

Радбез ООН не прийняв резолюцію щодо Ірану

Укрінформ
Більшість країн на засіданні РБ ООН утрималися під час голосування за продовження збройового ембарго проти Ірану, відповідна резолюція не була прийнята.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві на сайті Держдепу.

"За резолюцію проголосували дві країни, проти також дві країни, ще 11 країн утрималися. Таким чином, документ не прийнято", - повідомив постпред Індонезії при ООН Діан Тріаншах Джані, який у серпні головує в раді безпеки.

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За даними ЗМІ, проти резолюції проголосували Росія і Китай, за — США і Домініканська Республіка, утрималися Франція, Великобританія, Бельгія, Німеччина, В'єтнам, Південна Африка, Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс і Естонія.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, ООН не вдалося зберегти свою прихильність підтримання миру і безпеки.

"Радбез ООН відхилив розумну резолюцію щодо продовження 13-річного збройового ембарго відносно Ірану", — йдеться в заяві.

Помпео зазначив, що США будуть і далі працювати, щоб іранський режим не мав свободи продажу і купівлі зброї.

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Нагадаємо: термін дії обмежень на ввезення зброї в Іран згідно з умовами ядерної угоди закінчується 18 жовтня 2020 року. У своєму проєкті резолюції США пропонували продовжити збройне ембарго щодо Ірану, "поки Рада Безпеки не прийме протилежне рішення".

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