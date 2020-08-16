Зустріч Трампа з Путіним: NBC дізнався про план до виборів у США

Президент США Дональд Трамп іще до листопадових виборів може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що, за словами чотирьох людей, знайомих з процесом, Трамп заявив помічникам, що хотів би провести особисту зустріч з Путіним перед виборами у листопаді. Мета зустрічі полягає у тому, щоб обидва лідери оголосили про прогрес щодо укладення нової угоди про контроль над ядерною зброєю між США та РФ. Зокрема, йдеться про ймовірне підписання плану подальшого ведення перемовин щодо продовження дії угоди СНО-3.

Американські чиновники наразі шукають місце, де могла би бути проведена така зустріч. Як зазначається, одним з варіантів є Нью-Йорк.

За словами джерел видання, Трамп розглядає таку зустріч як можливість збільшити шанси на переобрання та продемонструвати, що він здатний домовлятися про важливі угоди.

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Раніше спеціальний посланник президента США з питань контролю над озброєнням Маршалл Біллінгслі заявив, що у США допускають можливість укладення нової ядерної угоди з Російською Федерацією з метою тиску на перемовинах з Китаєм.

Як повідомляв Укрінформ, дія Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією припинилася 2 серпня 2019 року після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або «Новий START») про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її продовження. Росія вже заявляла про готовність вийти із неї.

фото: The White House