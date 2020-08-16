Трамп відмовився від пропозиції Путіна провести саміт щодо Ірану до виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде брати участь в онлайн-саміті щодо Ірану, який раніше запропонував його російський колега Володимир Путін.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Globalnews.

Трамп допускає саміт вже після виборів у листопаді. За словами лідера США, Іран зацікавлений в тому, щоб він програв вибори президента.

"Напевно, ні. Думаю, треба почекати до виборів. Іран дуже хоче, щоб я програв", - сказав Трамп.

Під час пресконференції Трамп також заявив, що Вашингтон має намір запустити механізм відновлення санкцій проти Тегерана.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/p8qlTCUsCZ — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2020

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Нагадаємо: 14 серпня Путін запропонував провести онлайн-зустріч "п'ятірки" постійних членів Ради безпеки ООН (Росії, Китаю, США, Франції та Великобританії), а також Німеччини та Ірану. На зустрічі він закликав обговорити план дій щодо іранської ядерної програми та домовитися про формування в зоні Перської затоки механізмів забезпечення безпеки та зміцнення довіри.

Фото: Білий дім