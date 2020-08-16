Трамп відмовився від пропозиції Путіна провести саміт щодо Ірану до виборів

Трамп відмовився від пропозиції Путіна провести саміт щодо Ірану до виборів

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде брати участь в онлайн-саміті щодо Ірану, який раніше запропонував його російський колега Володимир Путін.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Globalnews.

Трамп допускає саміт вже після виборів у листопаді. За словами лідера США, Іран зацікавлений в тому, щоб він програв вибори президента.

"Напевно, ні. Думаю, треба почекати до виборів. Іран дуже хоче, щоб я програв", - сказав Трамп.

Під час пресконференції Трамп також заявив, що Вашингтон має намір запустити механізм відновлення санкцій проти Тегерана.

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Нагадаємо: 14 серпня Путін запропонував провести онлайн-зустріч "п'ятірки" постійних членів Ради безпеки ООН (Росії, Китаю, США, Франції та Великобританії), а також Німеччини та Ірану. На зустрічі він закликав обговорити план дій щодо іранської ядерної програми та домовитися про формування в зоні Перської затоки механізмів забезпечення безпеки та зміцнення довіри.

Фото: Білий дім

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