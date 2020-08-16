Трамп відмовився від пропозиції Путіна провести саміт щодо Ірану до виборів
Про це передає Укрінформ з посиланням на Globalnews.
Трамп допускає саміт вже після виборів у листопаді. За словами лідера США, Іран зацікавлений в тому, щоб він програв вибори президента.
"Напевно, ні. Думаю, треба почекати до виборів. Іран дуже хоче, щоб я програв", - сказав Трамп.
Під час пресконференції Трамп також заявив, що Вашингтон має намір запустити механізм відновлення санкцій проти Тегерана.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/p8qlTCUsCZ— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2020
Нагадаємо: 14 серпня Путін запропонував провести онлайн-зустріч "п'ятірки" постійних членів Ради безпеки ООН (Росії, Китаю, США, Франції та Великобританії), а також Німеччини та Ірану. На зустрічі він закликав обговорити план дій щодо іранської ядерної програми та домовитися про формування в зоні Перської затоки механізмів забезпечення безпеки та зміцнення довіри.
Фото: Білий дім